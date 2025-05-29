СК: поджегший магазин в Зеленоградске турист получил срок за убийство продавца

Все новости по теме: Криминал

Собранные следователями регионального управления СКР доказательства убедили суд присяжных в виновности 45-летнего жителя Московской области в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, путем поджога) и п. «д», п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом). Об этом сообщила пресс-служба СК.

Следствием и судом установлено, что 15 июня 2023 года нетрезвый турист после ссоры с владельцем магазина, расположенного в жилом доме по улице Московской в Зеленоградске, вылил на пол и мебель магазина бензин из принесенной канистры и поджег. После этого мужчина попытался скрыться с места преступления, но был оперативно задержан нарядом ППС. Пострадавший смог выбежать на улицу, где ему оказали помощь очевидцы. С ожогами он был госпитализирован, однако, несмотря на квалифицированную медицинскую помощь, скончался спустя десять дней.

В судебном заседании злоумышленник вину не признал, заявив, что не имел умысла на убийство хозяина магазина, а лишь хотел поджечь помещение. Тем не менее, исследовав собранные следствием доказательства, присяжные единогласно признали его виновным.

В четверг, 29 мая, приговором Калининградского областного суда мужчине назначено наказание в виде 17 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Кроме того, судом в пользу родственников погибшего с подсудимого взыскана компенсация морального вреда и расходы, связанные с погребением, в размере 2 млн рублей, а также компенсация имущественного ущерба, причиненного магазину, в сумме 503 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter