СК: поджегший магазин в Зеленоградске турист получил срок за убийство продавца

Собранные следователями регионального управления СКР доказательства убедили суд присяжных в виновности 45-летнего жителя Московской области в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, путем поджога) и п. «д», п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом). Об этом сообщила пресс-служба СК.

Следствием и судом установлено, что 15 июня 2023 года нетрезвый турист после ссоры с владельцем магазина, расположенного в жилом доме по улице Московской в Зеленоградске, вылил на пол и мебель магазина бензин из принесенной канистры и поджег. После этого мужчина попытался скрыться с места преступления, но был оперативно задержан нарядом ППС. Пострадавший смог выбежать на улицу, где ему оказали помощь очевидцы. С ожогами он был госпитализирован, однако, несмотря на квалифицированную медицинскую помощь, скончался спустя десять дней.

В судебном заседании злоумышленник вину не признал, заявив, что не имел умысла на убийство хозяина магазина, а лишь хотел поджечь помещение. Тем не менее, исследовав собранные следствием доказательства, присяжные единогласно признали его виновным.

В четверг, 29 мая, приговором Калининградского областного суда мужчине назначено наказание в виде 17 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Кроме того, судом в пользу родственников погибшего с подсудимого взыскана компенсация морального вреда и расходы, связанные с погребением, в размере 2 млн рублей, а также компенсация имущественного ущерба, причиненного магазину, в сумме 503 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.