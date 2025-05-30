На систему видеонаблюдения и освещение школы на ул. Левитана выделили 7,4 млн

На объекте «Строительство общеобразовательной школы в Юго-Восточном жилом районе г. Калининграда» планируют провести работы по монтажу системы видеонаблюдения и наружного освещения. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Как пояснили «Новому Калининграду» в пресс-службе горадминистрации, речь о школе на ул. Левитана. К поиску подрядчика готовится МБУ «Управление капитального строительства». На работы готовы потратить 7 370 190 рублей. Установить необходимо 16 камер видеонаблюдения (по 87 956 рублей каждая) и столько же светодиодных прожекторов (6 120 рублей), источник бесперебойного питания (219 708 рублей) и аппаратно-программный комплекс системы обзорного контроля с видеорегистратором (3 733 200 рублей). Монтаж обойдётся в 1 912 055 рублей.

Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

О заключении договора концессии на строительство школы на ул. Левитана на 1,1 тыс. мест глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила в мае 2022 года. В январе 2023 стало известно, что начало работ пришлось отложить из-за возросшей стоимости строительных материалов. В феврале того же года председатель комитета городского развития и цифровизации Игорь Шлыков назвал новый срок — 2024 год. В апреле 2024 года экс-губернатор Антон Алиханов сообщил, что срок сдачи школы вновь может сдвинуться: «Концессионер, уже очевидно, не успевает сдать её к сентябрю, но в этом году она должна быть готова». О том, что власти и концессионер находятся в судах, стало известно в январе этого года.

Строительство школы, которое реализуется в рамках национального проекта «Образование», в связи с отставанием от графика находится на контроле прокуратуры. Как заявляла ранее Елена Дятлова, начать достраивать школу власти смогут не раньше 2026 года. Судебную строительно-техническую экспертизу школы, без результатов которой невозможно возобновить строительство, продлили до 16 июня.