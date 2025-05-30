В Калининградской области вырос уровень преступности среди несовершеннолетних

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В регионе в 2024 году количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, выросло на 21,8%. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Всего в прошедшем году несовершеннолетними было совершено 173 преступления, в 2023 году — 142. С 19 до 70 увеличилось число особо тяжких деяний, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотиков (с 16 до 69). Отмечают, что негативные тенденции продолжаются и в 2025 году.

Ранее стало известно, что Калининград оказался в числе неблагоприятных регионов по подростковой преступности. Подобная ситуация с криминализацией подростковой среды сложилась в Кемеровской, Курганской, Новогородской, Тамбовской областях и в Республике Коми.

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