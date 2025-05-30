На проектирование дорог до курорта «Белая Дюна» выделяют более 67 млн рублей

На проектирование дорог до курорта «Белая Дюна» выделяют более 67 млн рублей
Фото: сайт правительства Калининградской области
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Власти Калининградской области ищут подрядчика для выполнения проектных и изыскательских работ по двум дорогам, которые должны будут связать будущий курорт «Белая Дюна» с городами региона. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Речь об автомобильных дорогах регионального значения Зеленоградск — Приморск через Светлогорск — Белая Дюна и Русское — Янтарный — Белая Дюна. Заявки на участие в торгах принимаются с 29 мая по 18 июня. Подрядчика планируют определить 23 июня. Предполагается, что контракт будет действовать с даты заключения до 30 декабря 2025 года.

Максимальная цена работ — 67 628 203 рубля. Источник финансирования — региональный бюджет. Технический заказчик — «Управление дорожного хозяйства Калининградской области». Указанный срок строительства — 2027 год.

Впервые областные власти заявили о планах по созданию курорта на побережье Поваровки под Янтарным в апреле 2023 года. Его особенностью должен стать 500-метровый бассейн с подогреваемой морской водой. На курорте хотят построить отели категорией пять звезд (3150 номеров) и четыре звезды (7330 номеров). Также предусмотрено строительство жилья. Как отмечал экс-глава Корпорации развития области Андрей Толмачев, «Белая Дюна» в перспективе — это новый город.

Год назад на Петербургском международном экономическом форуме был подписан договор о реализации проекта с «СЗ «Гольфстрим».

В настоящее время ведутся предпроектные работы. «Насколько я знаю, разрабатывается мастер-план, первая часть завершена. Подписаны все ключевые инвестиционные документы, в том числе с компанией „Лидер Групп“, которая формирует пул инвесторов вокруг себя», — сообщил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» 28 мая. По его словам, в пул инвесторов официально изъявили желание войти ФК Система, «Кортрос», «Стройтрест» и другие. «Есть определённый пул инвесторов, который формирует инвестиционную группу, которая которая будет реализовывать этот проект», — сообщил министр. По его словам, планировочные решения должны быть готовы во втором квартале 2025 года.

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