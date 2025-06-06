В регионе ищут подрядчика для проекта берегозащиты в районе Поваровки

В Калининградской области ищут подрядчика для строительства берегозащитных сооружений в районе Поваровки. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

В акте обследования морского берега отмечается, что центральный участок протяжённостью в 1150 м «подвержена воздействию абразионно-оползневых процессов». Подрядчику предстоит спроектировать строительство берегозащитных сооружений длиной в 1,15 км, обеспечить предотвращение заплеска выше верхней отметки волногасителя, предусмотреть гашение волновой нагрузки и увязать конструктив с рельефом береговой полосы. Ему нужно также рассмотреть строительство противооползневых сооружений в 400 м.

На работы готовы потратить до 72 млн рублей. Заказчиком является ГБУ «Балтберегозащита». Подготовку ПСД необходимо завершить до 30 апреля 2026 года. Подрядчика планируется определить 20 июня.

Работы будут происходить на месте строительства круглогодичного курорта. Впервые областные власти заявили о планах по созданию курорта на побережье Поваровки под Янтарным в апреле 2023 года. Его особенностью должен стать 500-метровый бассейн с подогреваемой морской водой. На курорте хотят построить отели категорией пять звезд (3150 номеров) и четыре звезды (7330 номеров). Также предусмотрено строительство жилья. Как отмечал экс-глава Корпорации развития области Андрей Толмачев, «Белая Дюна» в перспективе — это новый город.

Год назад на Петербургском международном экономическом форуме был подписан договор о реализации проекта с «СЗ «Гольфстрим».