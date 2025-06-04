Экс-директора «Фестивальной дирекции» Ольгу Акопову оставили под арестом

Экс-директора «Фестивальной дирекции» Ольгу Акопову оставили под арестом
Ольга Акопова. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Криминал

Московский городской суд оставил в СИЗО бывшего директора «Фестивальной дирекции» Калининградской области Ольгу Акопову. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой пресс-службу суда.

29 апреля Останкинский районный суд столицы принял решение о заключение Акоповой под стражу. Защита подозреваемой подала жалобу. Рассмотрение апелляции назначили на 3 июня.

«Решение [суда первой инстанции] осталось без изменений», — сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

О задержании Акоповой «Новому Калининграду» сообщил источник в правоохранительных органах 29 апреля. Задержали экс-главу АНО сотрудники УФСБ. Следователи УМВД России по Калининградской области возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК. Как уточнило агентство ТАСС со ссылкой на источники, экс-руководителя «Фестивальной дирекции» Калининградской области задержали по подозрению в присвоении средств из Президентского фонда культурных инициатив.

Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак в разговоре с «Новым Калининградом» заявил, что комментировать задержание Акоповой «достаточно сложно», так как неизвестны подробности дела. Он также напомнил, что она не работает в Фестивальной дирекции с декабря 2024 года.

Организация была создана в 2019 году, финансировались за счёт субсидий из областного бюджета, также получала гранты Президентского фонда культурных инициатив. «Фестивальная дирекция» занимается организацией развлекательных мероприятий, в её состав входит кинокомиссия, которая распределяет рибейты кинокомпаниям за съёмки фильмов в Калининградской области. Средства на рибейты также выделяются из бюджета. В целом на реализацию своих проектов в 2024 году АНО получила 100 млн рублей из регионального бюджета.

Проектом, который организация реализовывала при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, стал фестиваль «Кантата». В 2022 году организация получила на его реализацию 16,489 млн руб., в 2023 — 16,685 млн руб., в 2024 — 24, 271 млн руб. В декабре грант на проведение «Кантаты» в 2025 году получиламосковская автономная некоммерческая организация поддержки и развития креативных индустрий «Креативная экономика». На фестиваль, который планируют провести в девяти регионах России, выделен грант в 29,949 млн рублей.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter