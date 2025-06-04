Экс-директора «Фестивальной дирекции» Ольгу Акопову оставили под арестом

Московский городской суд оставил в СИЗО бывшего директора «Фестивальной дирекции» Калининградской области Ольгу Акопову. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой пресс-службу суда.

29 апреля Останкинский районный суд столицы принял решение о заключение Акоповой под стражу. Защита подозреваемой подала жалобу. Рассмотрение апелляции назначили на 3 июня.

«Решение [суда первой инстанции] осталось без изменений», — сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

О задержании Акоповой «Новому Калининграду» сообщил источник в правоохранительных органах 29 апреля. Задержали экс-главу АНО сотрудники УФСБ. Следователи УМВД России по Калининградской области возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК. Как уточнило агентство ТАСС со ссылкой на источники, экс-руководителя «Фестивальной дирекции» Калининградской области задержали по подозрению в присвоении средств из Президентского фонда культурных инициатив.

Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак в разговоре с «Новым Калининградом» заявил, что комментировать задержание Акоповой «достаточно сложно», так как неизвестны подробности дела. Он также напомнил, что она не работает в Фестивальной дирекции с декабря 2024 года.

Организация была создана в 2019 году, финансировались за счёт субсидий из областного бюджета, также получала гранты Президентского фонда культурных инициатив. «Фестивальная дирекция» занимается организацией развлекательных мероприятий, в её состав входит кинокомиссия, которая распределяет рибейты кинокомпаниям за съёмки фильмов в Калининградской области. Средства на рибейты также выделяются из бюджета. В целом на реализацию своих проектов в 2024 году АНО получила 100 млн рублей из регионального бюджета.