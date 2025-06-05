Власти о реализации «карты калининградца»: учтём опыт создания «карты москвича»

Власти о реализации «карты калининградца»: учтём опыт создания «карты москвича»
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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При реализации «карты калининградца» областные власти планируют учитывать опыт создания подобных проектов, в том числе и «карты москвича». Об этом сообщило региональное министерство цифровых технологий и связи на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«При создании „карты калининградца“ будет учитываться передовой опыт реализации подобных проектов, в том числе решения, которые использовались при создании „карты москвича“», — сообщило минцифры.

Идея введения специальной карты для жителей Калининградской области впервые была озвучена в конце января. Губернатор Алексей Беспрозванных уточнял, что «карта калининградца» будет доступна для всех жителей, а не только для льготных категорий. В середине февраля он также заявил, что власти Калининградской области планировали весной запустить первый этап применения карты. Тогда же стало известно, что её планируют интегрировать в обычную банковскую карту жителей региона. В середине мая минцифры сообщило, что назвать сроки реализации проекта пока что сложно.

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