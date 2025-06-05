Власти о реализации «карты калининградца»: учтём опыт создания «карты москвича»

При реализации «карты калининградца» областные власти планируют учитывать опыт создания подобных проектов, в том числе и «карты москвича». Об этом сообщило региональное министерство цифровых технологий и связи на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«При создании „карты калининградца“ будет учитываться передовой опыт реализации подобных проектов, в том числе решения, которые использовались при создании „карты москвича“», — сообщило минцифры.