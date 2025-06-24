Власти: Бахрейн окажет содействие в продвижении проекта «Белая Дюна»

Посол Бахрейна Ахмед Аль-Саати «положительно» оценил туристический потенциал Калининградской области и выразил готовность оказать содействие в продвижении проекта «Белая Дюна» среди девелоперов. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

С послом встретился Алексей Беспрозванных. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в рамках проекта «Белая Дюна» по строительству большого круглогодичного курорта на берегу Балтийского моря. По словам Ахмеда Аль-Саати, мягкий климат и экология региона могут стать теми факторами, которые заинтересуют туристов из Бахрейна, прежде всего — людей старшего, пенсионного возраста.

Кроме того, перспективными направлениями для партнёрства с Бахрейном губернатор назвал янтарную отрасль, электротехническую промышленность и агропромышленный комплекс. «В поставках на внешние рынки заинтересованы предприятия „Союз-22“, „Калининградский калий“. Рассматриваем возможность поставок зерна в ваши регионы, особенно с учетом того, что Россия и Бахрейн планируют создать центр торговли пшеницей в Персидском заливе», — отметил он.



Кроме того, посол Бахрейна посетил Янтарный комбинат. Визит дипломатической миссии на предприятие был включен в программу посещения региона по просьбе Ахмеда Аль-Саати, сообщает пресс-служба. Причина интереса к комбинату заключается в особом значении янтаря для культуры арабских стран. Камень является ценностью на духовном уровне — самоцвет возрастом 50 млн лет олицетворяет слезы пророка. «Думаю, этот день станет стартовым в сотрудничестве между Бахрейном и Калининградским янтарным комбинатом. День, с которого мы начнем развивать новую — янтарную дипломатию. Уже есть конкретные идеи на эту тему — в первую очередь это производство четок и эксклюзивных подарков из балтийского янтаря», — отметил Ахмед Аль-Саати.

Напомним, что впервые областные власти заявили о планах по созданию курорта на побережье Поваровки под Янтарным в апреле 2023 года. Его особенностью должен стать 500-метровый бассейн с подогреваемой морской водой. На курорте хотят построить отели категорией пять звезд (3150 номеров) и четыре звезды (7330 номеров). Также предусмотрено строительство жилья. Как отмечал экс-глава Корпорации развития области Андрей Толмачев, «Белая Дюна» в перспективе — это новый город. Год назад на Петербургском международном экономическом форуме был подписан договор о реализации проекта с «СЗ «Гольфстрим».

В настоящее время ведутся предпроектные работы. «Насколько я знаю, разрабатывается мастер-план, первая часть завершена. Подписаны все ключевые инвестиционные документы, в том числе с компанией „Лидер Групп“, которая формирует пул инвесторов вокруг себя», — сообщил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» 28 мая. По его словам, в пул инвесторов официально изъявили желание войти ФК Система, «Кортрос», «Стройтрест» и другие. «Есть определённый пул инвесторов, который формирует инвестиционную группу, которая которая будет реализовывать этот проект», — сообщил министр. По его словам, планировочные решения должны быть готовы во втором квартале 2025 года.