В Калининграде завершается строительство ул. Мариенко (фото)

Фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»

Строительные работы на ул. Мариенко в Калининграде находятся на завершающей стадии. Идёт подготовка к нанесению разметки. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«На Мариенко выполнили контрольный отбор кернов асфальта, идёт подготовка под нанесение разметки», — говорится в сообщении. В конце мая на улице было подключено наружное освещение, движение открыто.

Торги на строительство улицы Мариенко в Калининграде протяжённостью порядка 500 метров выиграла компания «Мосинжиниринг». Начальную стоимость контракта снизили на 590 тыс. рублей — до 117,5 млн. 50 млн выделили на 2024 год, оставшуюся сумму — на 2025-й. Работы, в том числе подготовительные и демонтажные, необходимо было выполнить за 397 дней. Согласно информации, размещённой на портале госзакупок, контракт необходимо было исполнить до 16 мая 2025 года.

Помимо укладки дорожного полотна, проект предусматривал перекладку тепловых сетей, подключение системы видеонаблюдения «Безопасный город», монтаж наружного освещения, озеленение, установку автобусных остановок и малых архитектурных форм. В июле 2023 года проект прошёл госэкспертизу. Улица Мариенко соединяет строящуюся улицу Лучинского с Артиллерийской.

Весной 2025 года от жителей улицы поступали жалобы на слишком узкое дорожное полотно. По словам главы администрации Калининграда Елены Дятловой, улица построена по ГОСТам и СНиП. «Проектными решениями на данную улицу установлена ширина проезжей части 3 метра, ширина тротуара — 2,25 метра и ширина велодорожки 1,5 метра. И это сделано для того, чтобы удобно было ходить людям. <...> Сейчас визуально мы там видим большие тротуары, и это правильно», — комментировала Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте». Она также добавила, что вопрос организации движения общественного транспорта по улице Мариенко будет рассматриваться после того, когда там сложится устойчивый пассажиропоток. «Если нужно, тогда и по этим радиусам, по этой ширине спокойно может проходить общественный транспорт», — заключила сити-менеджер.



