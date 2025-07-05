На строительство канализационных сетей на Ломоносова выделяют более 39 млн

В Калининграде ищут подрядчика, который займется строительством канализационных сетей на Ломоносова. Информация о проведении соответствующего электронного аукциона размещена на портале госзакупок.

Заказчиком выступает областной «Водоканал». Максимальная цена лота «Строительство сетей бытовой канализации по ул. Ломоносова от ул. Маршала Борзова до Советского проспекта в г. Калининграде» — 39 338 374,43 ₽. Протяжённость указанного участка улицы — полтора километра. Заявки принимаются до 16 июля. Победителя определят 18-го. Срок исполнения контракта — до 31 декабря текущего года. Подрядчик должен будет предоставить пятилетнюю гарантию на выполненные работы.

О том, что «Водоканал» планирует «практически в теле дороги» на Ломоносова проложить коллектор, глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщала в апреле 2025 года. Как отмечалось, на строительство потребуется полгода и более 40 млн рублей. «К счастью, централизованная хозбытканализация придёт на улицы Ломоносова, Бердянскую, Ташкентскую и Броненосную», — комментировала сити-менеджер. 7 июня на портале госзакупок был анонсирован соответствующий аукцион.

О затянувшемся проектировании улицы Ломоносова в Калининграде в марте 2023 года администрации напомнили жители, заявившие, что «прошло 14 лет, а она как была яма на яме, так и осталась». Кроме того, там отсутствует тротуар. Елена Дятлова тогда подтвердила, что проектирование улицы ведётся уже много лет и требует переосмысления из-за изменившихся нормативов. О том, что разработка проектно-сметной документации завершается, власти сообщали летом 2024 года, однако в итоге положительное заключение госэкспертизы по проекту капремонта улицы и переулка Ломоносова было получено 15 апреля 2025 года.