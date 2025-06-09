Лукашенко заявил о готовности обеспечивать Калининград необходимыми продуктами

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Беларусь готова поставлять в Калининградскую область необходимое количество продовольствия, в том числе и картофель. Об этом на встрече с губернатором Алексеем Беспрозванных заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит «БелТА».

«Будьте уверены, что, несмотря на определенные проблемы с логистикой, мы нужное количество поставим продуктов питания. Всяких. В том числе и картошки несчастной. Мне уже сегодня правительство доложило, что свежая молодая картошка белорусская на прилавки пошла», — заявил белорусский президент. Лукашенко напомнил, что в прошлом сельское хозяйство республики было ориентировано в том числе и на Калининградскую область.

Отметим, что картофель стал в апреле 2025 года самым подорожавшим продуктом в регионе, прибавив в цене 49,7%. Его стоимость в среднем составила 95,7 руб. за кг. В конце мая губернатор Алексей Беспрозванных выступил с предложением оставлять картофель, производимый в Калининградской области, внутри региона.

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