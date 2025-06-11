«Это была наша цель»: Трусенева заявила, что 60% девятиклассников в идут колледжи

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Министр образования Калининградской области Светлана Трусенева заявила, что 60% калининградских девятиклассников делают выбор в пользу поступления в учреждения среднего профессионального образования. Об этом она сообщила во время прямого эфира в Центре управления регионом.

«Ещё несколько лет назад у нас ребята преимущественно шли в 10-й класс. Где-то 55% от выпуска у нас уходили в 10-й класс, 45% покидали 9-й класс и поступали в учреждения среднего профессионального образования. Кто-то из ребят трудоустраивался. Это уже была такая история. Сейчас у нас 40% ребят идёт в 10-й класс, а 60% уже на уровне основного образования продолжают обучение на уровне среднего профессионального образования. На самом деле, это была наша цель — мы сознательно пытались перезагрузить систему среднего профессионального образования, потому что у нас ежегодно появляется около 10 новых специальностей в наших колледжах и техникумах, которые соответствуют сегодняшнему запросу наших работодателей», — сказала министр образования.

В августе 2024 года «Новому Калининграду» сообщили, что обучение в школе продолжает только половина выпускников девятых классов. Тогда же российские СМИ сообщали, что в нескольких областях РФ родители столкнулись с невозможностью зачислить детей в 10 класс. Ученики не смогли сдать внутренние экзамены для поступления в профильные классы.

Светлана Трусенёва в августе прошлого года сказала, что школы готовы брать в десятый класс детей, не поступивших на СПО.

В апреле 2025 года Госдума утвердила в окончательном чтении закон об ужесточении правил поступления в вуз после обучения в колледже. Закон запрещает выпускникам колледжей поступать без ЕГЭ в вузы, если по выбранному направлению они ранее не учились в среднем специальном учебном заведении.

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