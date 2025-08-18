Чернышенко: 60% выпускников школ выбирают колледжи для получения профессии

Более половины выпускников российских школ выбирают для получения востребованной рабочей профессии колледжи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

«„Профессионалитет“ — ключевой драйвер развития среднего профессионального образования России. 60% выпускников школ выбирают колледжи для получения востребованной рабочей специальности», — цитирует издание чиновника.

По его словам, в России действует 506 кластеров по самым востребованным направлениями с привязкой к специфике регионов и с участием 2,5 тысяч индустриальных партнеров.

Федеральный проект «Профессионалитет» стартовал в 2022 году. Он направлен на синхронизацию кадровой потребности предприятий с возможностями системы среднего профессионального образования в целях развития экономики страны, обеспечения технологического и кадрового суверенитета. Планируется, что в 2026 году все регионы РФ войдут в проект «Профессионалитет».

Ранее в Калининграде предложили создать колледж для подготовки и привлечения кадров в янтарную отрасль. С такой инициативой выступили эксперты в ходе VIII международного форума янтарной промышленности «Amber Forum» на ВДНХ в Москве.

В июне 2025 года министр образования Калининградской области Светлана Трусенёва заявила, что 60% калининградских девятиклассников делают выбор в пользу поступления в учреждения среднего профессионального образования.

В августе 2024 года «Новому Калининграду» сообщили, что обучение в школе продолжает только половина выпускников девятых классов. Тогда же российские СМИ сообщали, что в нескольких областях РФ родители столкнулись с невозможностью зачислить детей в 10 класс. Ученики не смогли сдать внутренние экзамены для поступления в профильные классы.