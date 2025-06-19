Власти признали проблему с осадком в системе водоснабжения Калининграда

Правительство Калининградской области провело специальное совещание, посвященное проблеме с осадком в воде, поступающей из Преголи. В настоящее время «Водоканал» проводит масштабные исследования, чтобы выяснить причины, по которым в системе водоснабжения появляется осадок. Об этом рассказал замглавы администрации областного центра Максим Федосеев на заседании комиссии горсовета по городскому хозяйству.

«Как и обещали, организовали совещание в правительстве Калининградской области по рассмотрению коллективного обращения управляющих компаний», — рассказал Федосеев. По его словам, совещание прошло под руководством вице-премьера Рольбинова, и «все необходимые решения были приняты».

«Выслушали „Водоканал“, что действительно исходная вода в последнее время была более жесткой, чем обычно, скажем так. На сегодняшний момент ситуация сильно улучшилась. Но всё равно принято министром строительства и ЖКХ региона Черномазом провести полное обследование причин, предпосылок, чтобы этого больше не возникало», — отметил чиновник. Он добавил, что предприятие нашло «серьезных исполнителей» и заключило договор на обследование воды в разных режимах.

Депутаты поинтересовались, не связаны ли проблемы с водой с сезонностью. «С учетом открытого водозабора воды из Преголи сезонность играет свою роль, — согласился Федосеев. — В части того, что разные концентрации зависят от нагонных явлений, количества воды. Но нужна конкретика, для этого заказали исследование».

Ранее «Новый Калининград» рассказал, что жители Московского района Калининграда, воду для которых «Водоканал» забирает из Преголи, испытывают проблемы из-за образования осадка в водопроводных трубах. Горожане рассказывали, что поступающая в квартиры горячая вода не достигает нормативной температуры. Более того, водонагревательное оборудование в теплопунктах домов начало быстро засоряться и выходить из строя, из-за чего забили тревогу управляющие компании. Их представители обращались в министерство регионального контроля и в прокуратуру Московского района (жалобу туда подписали сразу семь УК), но проблема не разрешилась. После этого Ассоциация «Городские управляющие компании ЖКХ», в которую входит 18 таких организаций, направила губернатору Алексею Беспрозванных обращение с просьбой разобраться в ситуации.

В мае вопрос о необходимости проведения мероприятий по приведению в нормативное состояние сетей горячего водоснабжения поднял на заседании горсовета депутат Дмитрий Коваленко.