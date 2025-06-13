Калининградские депутаты добиваются возвращения «блошки» на улицу Баранова

Депутаты городского совета Калининграда предлагают вернуть блошиный рынок на улицу Баранова. Сообщение об этом опубликовал на своей персональной странице «ВКонтакте» депутат от партии КПРФ Сергей Севостьянов.

«Совместно с депутатом Алексеем Колобовым составили для рассмотрения проект решения городского Совета депутатов Калининграда об организации и благоустройстве „блошиного“ рынка в исторически сложившемся месте в микрорайоне, прилежащем к перекрестку Баранова-Пролетарской», — написал он.

Севостьянов уверяет, что проект подготовлен «на основании методических рекомендаций по организации ярмарочной торговли в Российской Федерации», которые были даны Министерством промышленности и торговли РФ в марте 2015 года.

Вопрос должен быть рассмотрен постоянной комиссией горсовета по городскому хозяйству 19 июня, а 25 июня он стоит в повестке заседания городского совета депутатов.

Севостьянов считает, что администрация города «ведёт войну с блошиным рынком уже давно», и что предложенные чиновниками варианты для его переезда и дробления «не выдерживают критики, противореча здравому смыслу и рекомендациям Минпромторга».

В ноябре прошлого года Торговцы с блошиного рынка с улицы Баранова переехали на Сельму, к путепроводу, соединяющему Советский проспект с улицей Челнокова. Перемещение торговцев в мэрии обосновали борьбой «со стихийной торговлей на улице Пролетарской и на улице Профессора Баранова».

Борьба за сохранение «барахолки» у стен башни «Врангель» ведётся в течение нескольких лет. В июне прошлого года на улице Пролетарской, в районе перекрёстка с пешеходной улицей Профессора Баранова, появились бетонные блоки, загородившие парковку на трамвайных путях. По словам главы администрации Калининграда Елены Дятловой, на такую меру горвласти пошли после многочисленных обращений жителей, жаловавшихся на незаконный блошиный рынок.