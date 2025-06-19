В Балтийске завершили работы по разминированию затонувшей баржи

В Балтийске завершили работы по разминированию самоходного судна, затонувшего в 1 км 200 м от берега напротив Гвардейского бульвара. Как сообщает администрация округа, водолазы центра спасательных работ особого риска «Лидер» подняли с затонувшей баржи около 26 тонн взрывоопасных предметов.

С начала мая водолазы совершили 366 спусков и провели в воде 362 часа 30 минут. За это время сотрудники МЧС подняли с 17-тиметровой глубины 21 644 взрывоопасных снаряда.

В мае сообщалось, что разминирование баржи продолжается шестой год. Жителей Балтийска и посещающих город туристов также предупреждали о временном запрете на посещение пляжа во время взрывоопасных работ.