Беспрозванных пообещал не снимать брусчатку с улицы Галицкого

При ремонте улицы Галицкого не будут демонтировать брусчатку. Такое обещание во вторник, 24 июня, дал калининградцам губернатор Алексей Беспрозванных. Видео беседы главы региона с представителем общественности, историком Альбертом Адыловым, опубликовала в своём телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова.

«На прошлой неделе появилась информация, что город планирует убирать брусчатку с ул. Галицкого, — написала Башкирова. — Губернатор все эти сообщения видел и в средствах массовых информации, и в комментариях жителей к различным постам».

Башкирова также разместила комментарий Алексея Беспрозванных по этому поводу: «Понимаю, какое большое значение для калининградцев имеет культурное наследие нашего города. Ещё при обсуждении ремонта два месяца назад сказал Елене Дятловой максимально сохранить исторический облик и обязательно обсудить всё с жителями. В планах демонтажа не было».

Напомним, что о намерении снять брусчатку на улицах Галицкого и Радищева в течение текущего и следующего года в ходе общения с журналистами во вторник, 17 июня, сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова. В середине ноября 2023 года Антон Алиханов, бывший на тот момент губернатором, предложил городским властям брусчатку на улицах Радищева и Галицкого не трогать.

Позднее Елена Дятлова сообщила «Новому Калининграду», что окончательное решение по снятию брусчатки на улице Галицкого ещё не принято.