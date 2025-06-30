Горвласти: движение по всем полосам моста на ул. Киевской открыто

Горвласти: движение по всем полосам моста на ул. Киевской открыто
Фото: пресс-служба администрации Калининграда
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В Калининграде в воскресенье, 29 июня, открыли движение по всем трём полосам по мосту на ул. Киевской. По словам горвластей в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте», работы длились «так долго, так как шли без полного перекрытия движения».

«Мостовики демонтировали бетон на участках деформационных швов по одной полосе, заменяли армирующие металлоконструкции, заливали бетоном, проводили гидроизоляцию и выдерживали несколько дней для набора бетоном прочности, после чего переходили на следующую полосу», — пояснили в городской администрации.

Напомним, что МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» предупредило жителей Калининграда о временном изменении схемы движения по путепроводу на ул. Киевской в конце мая. Ремонт обещали проводить с поочерёдным закрытием полос ориентировочно до середины июня. Точные сроки планировали назвать после демонтажа покрытия. Горожан просили учитывать временные изменения при выборе маршрута и определении времени в пути. После жалоб горожан на затруднённое движение транспорта подрядчика попросили ускорить ремонт. Возобновить движение пообещали 30 июня.

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