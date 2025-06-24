Жителям Сельмы пообещали построить ещё одну парковку у ДС «Янтарный»

Жителям Сельмы пообещали построить ещё одну парковку у ДС «Янтарный»
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспортные проблемы

В мэрии Калининграда сообщили о планах по строительству ещё одной автомобильной парковки рядом с дворцом спорта «Янтарный». По словам главы администрации города Елены Дятловой, на нехватку парковочных мест неоднократно жаловались жители соседних домов, испытывающие неудобство в дни массовых мероприятий на территории спорткомплекса.

«Расширения улицы Елизаветинской мы не предусматриваем, — пояснила Дятлова. — Мы сейчас дополнительно обустраиваем парковку с другой стороны дворца спорта „Янтарный“. Мы построили большое парковочное пространство и перпендикулярно делаем ещё одно».

Кроме того, в текущем году, как уверяет чиновница, на выделенную областным бюджетом субсидию продолжится строительство улицы Катериничева, которой предстоит соединить улицы Челнокова и Согласия. Это, по словам Дятловой, «позволит расшить транспортную проблему».

Напомним, что строительство улицы Катериничева в марте 2024 года сдвигалось на 2025 год по предложению экс-губернатора Антона Алиханова.

Ранее на строительство ул. Катериничева было выделено 63 млн рублей. Однако городские власти решили направить эти деньги на ремонт городской улично-дорожной сети.

Улица, названная в честь Героя России Алексея Катериничева, должна стать двухполосной, протяженностью 505 метров. В 2016 году улицу, ведущую от Челнокова до Рассветной, хотели назвать именем российского дипломата Александра Горчакова. Однако в 2022 году топонимическая комиссия приняла решение дать его имя другой улице, находящейся ближе к Северному обходу. Оставшуюся без наименования дорогу поделили на две части: построенному отрезку присвоили имя экс-губернатора Владимира Егорова, будущей улице — Алексея Катериничева.

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