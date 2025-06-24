Бондаренко: техническая готовность начальной школы в Светлогорске достигла 99% (фото)

Техническая готовность здания начальной школы в Светлогорске составляет 99%. Сейчас на объекте ведётся сборка мебели и монтаж оборудования. Об этом сообщил глава администрации округа Владимир Бондаренко в своём телеграм-канале.



«И оборудование, и мебель приобретали заранее, чтобы не потерять время и исключить возможное удорожание. Оборудование хранили в своих складских помещениях», — добавил Бондаренко. Властям также предстоит работа по получению заключения о соответствии и по вводу здания в эксплуатацию.

Новый корпус школы начали строить в ноябре 2023 года. В октябре проект прошёл госэксперизу. Тогда анонсированная стоимость работ составляла 922 млн рублей. В марте 2024 года региональный минстрой сообщил о том, что реконструкция отстаёт от графика. Отставание обещали ликвидировать к середине года. Проектом предусмотрены: размещение площадки для отдыха, физкультурно-спортивной зоны для существующего и проектируемого зданий школ с общей численностью более 1 100 человек. В январе 2025 года Владимир Бондаренко пообещал достроить школу в Светлогорске в 2025 году и назвал её ввод в эксплуатацию «главной целью».