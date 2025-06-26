Агентство по имуществу намерено расторгнуть договор аренды форта «Грёбен»

Агентство по имуществу Калининградской области намерено досрочно расторгнуть договор аренды форта № 1А «Грёбен», заключенный в октябре 2017 года. Как сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда «Новому Калининграду», во вторник, 24 июня, дело было принято к производству, а предварительное судебное заседание назначено в Гурьевском районном суде на 3 июля.

Ответчиком по делу выступает Анастасия Тютерева (в девичестве Лаурушонис), договор с которой был заключен на 49 лет. Согласно исковому заявлению, копия которого имеется в распоряжении «Нового Калининграда», договор заключался с целью создания на базе форта «Грёбен» музейно-рекреационного комплекса, однако в ходе проверок, которые проводились в январе 2019 года, в ноябре 2020 года и в июле 2021 года было установлено, что запланированные работы по восстановлению арендатор не реализует и ремонт помещений не производился.

«В нарушение установленных сроков проектная документация на проведение работ по сохранению объекта, разработанная ООО „ДАЭР Строй Сервис“ согласована Службой [госохраны объектов культурного наследия Калининградской области] только 12.12.2024, — говорится в иске. — На дату составления настоящего иска в Службу не представлены необходимые документы для получения разрешения на проведение производственных работ на объекте подрядной организацией, в соответствии с требованиями Административного регламента, утвержденного приказом Службы от 28.03.2018 № 72. С заявлением о выдаче такого разрешения ответчик в Службу не обращался».

Истец также перечисляет ряд других нарушений и просит суд расторгнуть договор аренды и вернуть форт «в пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии».

Напомним, что в июле 2023 года Фонд Светланы Лаурушонис «Форт № 1 Штайн» выиграл 3 млн рублей на создание культурно-образовательного пространства на территории форта № 1А «Гребен». Проект стал одним из победителей конкурса Фонда президентских грантов. В конкурсной заявке отмечалось, что на территории форта планируется создать прогулочную зону и открыть музейную экспозицию, посвященную истории армии СССР в Калининградской области.