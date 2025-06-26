Облвласти выделили 35,3 млн рублей на разработку проекта рекультивации Ельняков

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Правительство Калининградской области выделило 35,3 млн рублей на разработку проекта рекультивации полигона в посёлке Ельняки Гвардейского округа. Соответствующее распоряжение за подписью губернатора Алексея Беспрозванных опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Средства выделяются муниципалитету в качестве субсидии из областного бюджета. Предельный уровень софинансирования работ составит 99%. Разработать проектную и рабочую документацию необходимо в 2025-2026 годах. Распорядителем бюджетных средств является министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области.

Постановление закрыть и рекультивировать полигон в Ельняках суд постановил в феврале 2024 года. Ранее администрация Гвардейского округа в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда» заявляла о том, что мусорный полигон в Ельняках закрыт с середины мая 2023-го. Сообщалось также, что с 1 июня того же года свалка функционирует только для размещения промышленных и строительных отходов четвертого и пятого класса опасности. При этом региональное министерство экологии и природных ресурсов заявляло о закрытии свалки в июне после второго пожара. Возгорания на территории полигона происходили неоднократно. Их причиной, по словам бывшего руководителя регионального министерства экологии и природных ресурсов Олега Ступина, было «несоблюдение технологий захоронения».

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