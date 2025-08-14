Проект изменения генплана в районе «Дариты» вынесли на общественное обсуждение

Проект изменения генплана Калининграда в районе бывшего ЦБЗ «Дарита», где планируется реализация инвестпроекта по созданию жилищно-делового квартала, вынесли на общественное обсуждение. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Обсуждения проекта Генплана территории в границах Восточной эстакады, улицы Ялтинской, ручья Восточного и реки Новая Преголя будут проводиться с 14 августа по 11 сентября. С ним можно ознакомиться на сайте администрации Калининграда в разделе «Направления деятельности — Строительство — Общественные обсуждения, публичные слушания — О внесении изменений в Генеральный план городского округа «Город Калининград».

Экспозицию проекта представят в «Центре документационного обеспечения деятельности администрации» на площади Победы, 1, с 22 августа по 1 сентября. Она будет работать с понедельника по пятницу с 09:00 по 18:00. Её также представят в Городской библиотеке им. А.П. Чехова в этот же срок, однако работать она будет с 11:00 до 20:00 со вторника по пятницу и с 10:00 до 18:00 по выходным. Консультации в МКУ «ЦДОД» пройдут 26 и 28 августа с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 соответственно.

«С 22 августа по 01 сентября 2025 года: через официальный сайт; в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции проекта; через платформу обратной связи; в письменной форме через МКУ „ЦДОД“ (пл. Победы, 1). Контакты организатора публичных слушаний: 92-31-46, 92-32-11. Приглашаем жителей принять активное участие в обсуждении проекта!» — говорится в сообщении администрации Калининграда.

На указанной территории планируется реализация инвестиционного проекта по созданию жилищно-делового квартала площадью 45 га. Он должен появиться на участках с кадастровыми номерами 39:15:133302:599, 39:15:133302:326, 39:15:133302:22, 39:15:133302:3. Инвестиции в проект оцениваются в 30 млрд рублей. Он предполагает застройку территории бывшей свалки древесных отходов ЦБК «Дарита» в районе улицы Ялтинской. Инвестором выступает АО «Среда», заключившее с региональным правительством соглашение о взаимодействии. Компания намерена за свой счёт ликвидировать свалку древесных отходов. Проект хотят реализовать поэтапно в течение 15 лет. Ранее назывался срок в 30 лет.