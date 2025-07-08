Центр культуры молодёжи готовится к капремонту здания на Моспроспекте

Областной центр культуры молодёжи готовится к капитальному ремонту здания на Московском проспекте, 60/62. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Отремонтировать планируют кровлю и фасад здания с заменой оконных блоков. На работы выделяют 7 291 130 рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Проект капремонта здания прошёл экспертизу в марте 2024 года.

В 2018 году ОЦКМ выселили из здания биржи (сегодня там располагается Музей искусств) и предоставили два здания — бывшей галереи (Московский проспект 60/62) и музыкального театра, который ранее размещался по ул. Бассейной, 42. С тех пор оба помещения ждут капитального ремонта.

В 2022 году на ремонт ОЦКМ на Московском проспекте выделили 14,8 млн рублей. Подрядчик должен был заменить окна и отремонтировать кровлю в здании до конца октября 2022 года. 15 октября того же года был подписан акт технической готовности объекта. Но спустя месяц подрядчик направил ОЦКМ дополнительное соглашение об изменении цены контракта по причине некорректно составленной сметы. ОЦКМ в ответ разместил отказ от приёмки работ, «возражая против уплаты твёрдой цены по контракту». Тогда поставщик обратился в Арбитражный суд Калининградской области. Последний постановил взыскать с ОЦКМ долг почти в 13,5 млн.

Реконструкцию второго здания ОЦКМ, где располагался театр на Бассейной, должны завершить до конца 2025 года.