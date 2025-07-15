Власти заключили контракт на строительство ул. Катериничева в Калининграде

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Власти заключили контракт на строительство ул. Катериничева в Калининграде

Контракт на строительство ул. Героя России Катериничева, соединяющей ул. Генерала Челнокова с ул. Согласия, власти Калининграда заключили с компанией «Мосинжиниринг». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

В аукционе участвовали две компании. Победитель снизил начальную стоимость контракта на 352,5 тыс. рублей: с 70 510 893 до 70 158 339 рублей. Исполнить его необходимо до 22 декабря 2025 года. На работы отводится 130 дней.

Длина улицы составит 500 м. Планируются две полосы движения по 3 метра каждая. Ширина тротуаров — от 2,25 м до 3,25 м, ширина велодорожки — от 2 до 3 м.

Аукцион на строительство улицы власти анонсировали в 2024 году. Тогда, по информации сайта центра торгов, на работы планировалось выделить 62 млн 941 тыс. руб.

Ранее ул. Героя России Катериничева в Калининграде называлась ул. Горчакова. В документах она фигурирует под старым названием.

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