«Бывший автомобиль Дятловой» подешевел на 229 тыс. рублей

Автомобиль «Hyundai Genesis» 2015 года выпуска, который, как утверждают источники «Нового Калининграда», ранее перевозил главу администрации Елену Дятлову, подешевел на 229 тыс. рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте торги.гов.

Администрация Калининграда снова выставила автомобиль Дятловой на торги. Первоначальная стоимость машины составляла 1,76 млн руб., на сегодня цена снижена до 1,531 млн руб. Как следует из аукционной документации, «Hyundai Genesis» 2015 года выпуска черного цвета имеет пробег 322 тыс. км, мощность двигателя — 249 лошадиных сил, автоматическую коробку передач. Заявки на участие принимаются до 18 августа. Сам аукцион состоится 20 числа.

Впервые машина была выставлена на торги в декабре 2024 года, но на участие в аукционе не было подано ни одной заявки. В феврале торги объявили вновь, они были назначены на 9 апреля. Однако желающих в них участвовать также не оказалось.