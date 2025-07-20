Калининградские фермеры предложили применять вертолёты для борьбы с заморозками

Калининградские фермеры предложили применять вертолёты для борьбы с заморозками
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Калининградские фермеры, занимающиеся промышленным выращиванием яблок, груш и косточковых культур, предложили использовать вертолёты для борьбы с весенними заморозками. Эту идею в пятницу, 18 июля, губернатору Алексею Беспрозванных озвучил фермер Роман Болсун (ООО «Зеленый сад»), выращивающий в Полесском районе яблоки нескольких сортов, голубику, лён и ряд других культур.

«Мы подсчитали, что защита от заморозков на гектар сада обходится примерно в 100-120 тысяч рублей (на одну ночь). Это либо какие-то костры, либо вёдра со специальным запалом. А моточас вертолёта стоит почти так же», — сообщил Болсун.

Алексей Беспрозванных попросил пояснить, зачем нужны вертолёты, и как они могут защитить цветущие яблони.

«От возвратных заморозков спасает перемешивание воздуха, — ответил Болсун. — Дело в том, что холодный воздух опускается вниз. Мы по яблоням видим, что макушки у них целые, а внизу яблок нет. А когда мы толкаем воздух с положительной температурой вниз, то есть перемешиваем его, тем самым мы спасаем сады от заморозков. Есть для этого специальные ветряки, но можно это делать и вертолётом».

Роман Болсун. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

Беспрозванных, выслушав доводы фермера, предложил министру сельского хозяйства Артёму Иванову задуматься о строительстве ветряков. В свою очередь, глава регионального минсельхоза сообщил, что такая ситуация не только в Калининградской области, поэтому «стоит задуматься».

«Самое лучшее — это не разгребать последствия, а предупреждать эти чрезвычайные ситуации, связанные с перепадами температур, — отреагировал на реплику министра Беспрозванных. — С учётом рисков, которые мы уже видим, нужно посмотреть, какой объём ветряных сооружений нам нужен, чтобы не допустить такого в будущем. Лучше сейчас один раз потратиться и предусмотреть, чем потом каждый раз выделять из бюджета [на компенсационные выплаты]».

Выслушав беседу министра и губернатора, учредитель и директор ООО «Агрохолдинг „Зеленый мир“» Сергей Раскачнов заметил, что с заморозками можно также бороться при помощи туманогенераторов.

«Любые способы хороши, если вы видите, что в вашем ландшафте они подходят», — ответил губернатор и предложил фермерам совместно продумать и оплатить защиту садов и посевов при помощи технических средств.

Напомним, что аномально холодные конец апреля и начало мая, пришедшие в Калининградскую область сразу после двухдневной 30-градусной жары, нанесли сокрушительный удар по фермерам, выращивающим яблоки, груши и косточковые культуры. О том, что садоводы могут остаться без урожая, в середине мая предупреждали представители сразу нескольких крестьянско-фермерских хозяйств.

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