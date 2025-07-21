Эксперт: цена на клубнику в Калининградской области выросла на 80%

Эксперт: цена на клубнику в Калининградской области выросла на 80%
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Цена на клубнику в Калининградской области в этом сезоне у части производителей выросла на 70-80%. О том, что цена выросла из-за уничтожения первого урожая заморозками, «Новому Калининграду» сообщила главный агроном компании «Калинково» Маргарита Фомичёва.

«В этом году у нас сроки сбора первого урожая сдвинулись на середину июня, — сообщила Фомичёва. — Вся первая ягода у нас замёрзла, так как она была в открытом грунте. Было небольшое вторичное цветение, поэтому ягоды совсем немного».

Фомичёва отметила, что клубники «Калинково» выращивает немного — она занимает всего 1,5 га. При этом главный агроном заметила, что у коллег из других хозяйств цена по сравнению с прошлым годом значительно выросла.

«Да, цена клубники в этом году высокая из-за заморозков, — продолжила она. — Средняя цена клубники у производителей колебалась от 450 рублей на самосборе до 800 рублей за готовую собранную ягоду. Если грубо округлить, то в прошлом году собранная ягода стоила 500-550 рублей на месте, а в этом 800-900 рублей за килограмм».

Напомним, что аномально холодные конец апреля и начало мая, пришедшие в Калининградскую область сразу после двухдневной 30-градусной жары, в первую очередь нанесли сильный удар по садоводам, выращивающим яблоки, груши и косточковые культуры. О том, что фермеры могут остаться без урожая, в середине мая предупреждали представители сразу нескольких крестьянско-фермерских хозяйств.

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