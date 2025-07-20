Выпускница лондонской Королевской академии музыки не нашла работу в Калининграде (фото)

Калининградская флейтистка Рута Вайткуте, выпустившаяся из лондонской Королевской академии музыки, не смогла найти работу по специальности в Калининграде. О своей проблеме она рассказала губернатору Алексею Беспрозванных в пятницу, 18 июля, во время его встречи с населением Гвардейского округа.

Вайткуте рассказала, что является выпускницей калининградской музыкальной школы имени Глиэра, получала стипендии мэра города, губернатора и президента РФ, а также была выпускницей Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Чайковского в Москве, которую закончила с отличием, выиграв полную стипендию на обучение в Королевской академии музыки в Лондоне, где она получила степень бакалавра музыки и мастера в сфере искусств, а также особую педагогическую квалификацию.

«Незамедлительно после завершения учёбы, то есть в июне этого года, я переехала в Россию обратно, так как очень хочу трудиться на благо своей родины, — рассказала она. — К сожалению, мне пришлось столкнуться с тем, что на родине для меня нет вакансий, как ответили мне в филиале моей альма матер, ЦМШ «Балтийский». Я мечтаю работать в строящемся филиале Большого театра в своём родном городе. Подскажите, как я могу туда попасть».

Вайткуте также позвала губернатора на свой сольный концерт «От Баха до Булеза» (0+), который должен пройти в Кафедральном соборе 8 августа.

«Вы сейчас без работы? — переспросил глава региона. — Вот у нас тут министр культуры и туризма Андрей Ермак, он поможет с трудоустройством. Наоборот, у нас сегодня культурный кластер развивается очень динамично. [...] Большая потребность будет в таких специалистах, как вы».

Когда Рута Вайткуте переспросила, куда она может трудоустроиться, пока идёт строительство филиала Большого театра, губернатор ответить затруднился, но пообещал, что «Андрей Викторович [Ермак] разберётся».

Перед тем, как перейти к своей истории Рута рассказала, что что её муж Анатолий Паранин — ветеран боевых действий и действующий участник СВО, ушедший на фронт добровольцем. Она пояснила, что супруг получил медали «За боевые заслуги», «За храбрость» второй степени, а также две медали «За отвагу». За особые заслуги он был отправлен на обучение в Михайловскую артиллерийскую академию, получил офицерское звание и занимает командирскую должность.

«При этом он трижды подавал заявку на участие в программе „Время Героев“, но всякий раз получал отказ, так как он не успел окончить обучение в калининградском филиале РАНХиГС», — сообщила Вайткуте.

Алексей Беспрозванных предположил, что муж флейтистки как действующий военнослужащий попал в резерв и пообещал это проверить.

«Учёба проходит в онлайн-режиме, и военнослужащие, которые находятся в зоне Специальной военной операции, не могут физически проходить это обучение, поэтому мы их пока зафиксировали. Как только они возвращаются, они попадают в следующий этап», — пояснил он.

В начале июля региональные власти сообщали, что в Калининградской области 70 участников Специальной военной операции прошли отбор в региональную программу «Герои 39», суть которой в подготовке «компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной власти и местного самоуправления Калининградской области». По словам губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных, 30 из них должны приступить к обучению с сентября этого года, и ещё 40 начнут обучение, когда вернутся из зоны СВО.