В Гурьевске рассказали, когда прекратят вырубку в Парке сенситивного развития

Реконструкция зелёных насаждений, в рамках которой вырубают деревья в гурьевском Парке сенситивного развития, продлится до конца ноября. Об этом рассказали местные власти в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».

На уничтожение деревьев пожаловался один из посетителей страницы. «Когда прекратят вырубку парка сенситивного развития в Гурьевске? Совсем ошалели, здоровые деревья пилят», — написал он.

Ответ последовал от представителя администрации Гурьевского округа. «До конца ноября в парке проводим реконструкцию зелёных насаждений, в неё входит изменение видового, возрастного состава и планировки. Это необходимо для восстановления и улучшения их рекреационных, защитных, санитарно-гигиенических, эстетических и полезных свойств и функций, и в первую очередь для обеспечения безопасности посетителей парка. Работы эти плановые, их проводит специализированная организация только на основании лесопатологического заключения», — говорится в сообщении.

В администрации также отметили, что проектом компенсационного озеленения предусмотрена посадка деревьев в срок до 1 апреля 2026 года.

Порубочный билет был выдан МБУ «Парк культуры и отдыха г. Гурьевска» 20 июня 2025 года и действует в течение одного года. Вырубить разрешили 281 дерево. Взамен должны быть посажены 106 остролистных клёнов Шведлера и 124 граба «Фастигиата».

Парк сенситивного развития был открыт в январе 2020 года. Концепция парка в апреле 2018 года вошла в число победителей конкурса Минстроя РФ «Исторические поселения и малые города». В 2024 году администрация Гурьевского округа выделила более 4,5 млн рублей на частичную реконструкцию парка. В июле 2025-го там появились новые музыкальные инструменты. В августе и октябре парк закрывали для посетителей в связи с реконструкцией зелёных зон.