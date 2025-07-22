Природоохранная прокуратура проводит проверку по информации о загрязнении Верхнего озера в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка соблюдению природоохранного законодательства. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — рассказали в прокуратуре.

В мае 2024 калининградцы жаловались на неприятный запах от водоёма, предполагая, что к его загрязнению причастны особняки на берегах и «плавучая баня возле гостиницы». Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области не нашло несанкционированных выпусков канализации в Верхнее озеро. Неприятный запах позволит ликвидировать расчистка водоёма, отметили в минприроды.

Торги по определению подрядчика, который займётся расчисткой Верхнего озера, провели в начале июня 2024 года. Победителем стала компания «Фаворит Спецтехника». На работы тогда выделили 21,7 млн рублей, основные работы были запланированы на осень того же года. Планировалось расчистить участок от улицы Верхнеозёрной до парка «Юность». В апреле 2025 года стало известно, что власти Калининградской области разорвали с подрядчиком контракт в связи с ненадлежащим исполнением. «Сейчас проект по расчистке озера корректируем и затем опубликуем для конкурсных процедур. Приступить к расчистке озера Верхнего озера планируется в 2025–2026 годах», — сообщило минприроды.