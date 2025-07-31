Прокуратура обнаружила загрязнение Верхнего озера бытовыми отходами

Прокуратура обнаружила загрязнение Верхнего озера бытовыми отходами
Фото: пресс-служба региональной прокуратуры
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Природоохранная прокуратура провела проверку по факту загрязнения Верхнего озера в Калининграде, где обнаружила бытовые отходы и скопление водорослевой растительности в акватории и прибрежной полосе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокурор внес представление в адрес МБУ «Гидротехник». Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры. Кроме того, в целях их недопущения руководителю учреждения объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

В группе МБУ «Гидротехник» «ВКонтакте» 29 июля сообщалось, что одна из бригад «проводила в порядок» Верхнее и Нижнее озёра. Получить оперативные комментарии в учреждении «Новому Калининграду» не удалось.

В мае 2024 калининградцы жаловались на неприятный запах от водоёма, предполагая, что к его загрязнению причастны особняки на берегах и «плавучая баня возле гостиницы». Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области не нашло несанкционированных выпусков канализации в Верхнее озеро. Неприятный запах позволит ликвидировать расчистка водоёма, отметили в минприроды.

Торги по определению подрядчика, который займётся расчисткой Верхнего озера, провели в начале июня 2024 года. Победителем стала компания «Фаворит Спецтехника». На работы тогда выделили 21,7 млн рублей, основные работы были запланированы на осень того же года. Планировалось расчистить участок от улицы Верхнеозёрной до парка «Юность». В апреле 2025 года стало известно, что власти Калининградской области разорвали с подрядчиком контракт в связи с ненадлежащим исполнением. «Сейчас проект по расчистке озера корректируем и затем опубликуем для конкурсных процедур. Приступить к расчистке озера Верхнего озера планируется в 2025–2026 годах», — сообщило минприроды.

В июле 2025 года стало известно, что природоохранная прокуратура проводит проверку по информации о загрязнении Верхнего озера в Калининграде.

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