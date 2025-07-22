Областные власти планируют запустить природный газ в Балтийск в сентябре

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Власти Калининградской области рассчитывают запустить природный газ в Балтийск уже в сентябре. Об этом во время прямой линии 22 июля заявил губернатор Алексей Беспрозванных.

«В два этапа запуск газа будет. Я думаю, что это ориентировочно сентябрь-месяц. Но часть жителей Балтийска в этом году начнут получать газ, а часть — в следующем, потому что нам надо будет переделать ряд котельных с мазутного типа на газовый. Всё оборудование подготовлено, в течение этого сезона мы переведём это всё», — рассказал губернатор.

Он также выразил уверенность, что власти региона получат разрешение на запуск газа через АГРС в Черепаново до сентября. По словам губернатора, «там остались технические моменты, связанные с обеспечением безопасности работы газопровода».

Газопровод в Балтийск тянут тринадцать лет. Процессу сопутствовали несколько расторжений контрактов и утеря исполнительной документации. В начале 2022 года работы возобновили после длительного перерыва. В октябре того же года власти заявляли, что подключение газопровода к магистральной трубе перенесли на 2023 год, хотя госконтракт должны были выполнить до конца 2022 года.

В ходе рабочей поездки в Балтийск губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что Балтийск планируют обеспечить природным газом к началу отопительного сезона 2025-2026 годов. Такие же сроки назвала и администрация округа. В июне глава регионального минстроя Сергей Черномаз рассказал, что Ростехнадзор нашёл несколько замечаний во время экспертизы на газораспределительной станции в Черепаново. При этом министр «боялся называть какие-либо даты» запуска природного газа. В июле Алексей Беспрозванных сообщил, что договорился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером об ускорении процесса газификации Балтийска.

В феврале 2023 года стало известно, что работы по достройке газопровода в Балтийск с отводом в Светлый подорожали вдвое. Если в 2019 году они оценивались в 293,2 млн рублей, то к началу 2023 года этот показатель вырос до 599,1 млн рублей.

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