Минстрой: в Балтийске завершено строительство трёх газовых котельных (фото)

В Балтийске закончилось строительство трёх газовых котельных на улицах Донского, Серебровской и Сенявина. Об этом в четверг, 31 июля, сообщила пресс-служба регионального правительство со ссылкой на министра строительства и ЖКХ региона Сергея Черномаза, побывавшего в муниципалитете с рабочим визитом.

«На всех объектах завершены основные строительные работы. Смонтировано всё оборудование, — отмечается в релизе. — Осталось выполнить монтаж слаботочных систем и благоустройство территории. Администрация города и подрядчик готовят документацию для сдачи объектов в Ростехнадзор».

Напомним, что во время прямой линии 22 июля губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что власти рассчитывают запустить природный газ в Балтийск уже в сентябре.

«В два этапа запуск газа будет. Я думаю, что это ориентировочно сентябрь месяц. Но часть жителей Балтийска в этом году начнут получать газ, а часть — в следующем, потому что нам надо будет переделать ряд котельных с мазутного типа на газовый, — отмечал глава региона. — Всё оборудование подготовлено, в течение этого сезона мы переведём это всё».

Газопровод в Балтийск тянут тринадцать лет. Процессу сопутствовали несколько расторжений контрактов и утеря исполнительной документации. В начале 2022 года работы возобновили после длительного перерыва. В октябре того же года власти заявляли, что подключение газопровода к магистральной трубе перенесли на 2023 год, хотя госконтракт должны были выполнить до конца 2022 года.

В ходе рабочей поездки в Балтийск губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что Балтийск планируют обеспечить природным газом к началу отопительного сезона 2025-2026 годов. Такие же сроки назвала и администрация округа. В июне этого года глава регионального минстроя Сергей Черномаз рассказал, что Ростехнадзор нашёл несколько замечаний во время экспертизы на газораспределительной станции в Черепаново. При этом министр «боялся называть какие-либо даты» запуска природного газа. В июле Алексей Беспрозванных сообщил, что договорился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером об ускорении процесса газификации Балтийска.

В феврале 2023 года стало известно, что работы по достройке газопровода в Балтийск с отводом в Светлый подорожали вдвое. Если в 2019 году они оценивались в 293,2 млн рублей, то к началу 2023 года этот показатель вырос до 599,1 млн рублей.