В Калининграде планируют благоустроить территорию бастиона «Обертайх»

На территории бастиона «Обертайх» в Калининграде хотят создать городской парк. Об этом сообщается в акте государственной историко-культурной экспертизы, опубликованном на сайте Службы охраны объектов культурного наследия региона.

Проект предусматривает благоустройство площадки общей площадью 5 501 кв. метров. Из них 55% займут твёрдые покрытия — пешеходные дорожки, деревянные настилы и площадки, а 45% — озеленение с газонами, деревьями и цветниками. Основные входы на территорию запланированы со стороны улиц Александра Невского и Литовский вал.

В центральной части предполагается круглый деревянный настил, скамейки с подвесами, а также скамейки, имитирующие гальку. Здесь же установят перголу (навес), велопарковку и детскую площадку с игровыми элементами. Освещение планируется выполнить с подсветкой деревьев и прогулочных дорожек.

В документе отмечается, что благоустройство направлено на сохранение выявленного объекта культурного наследия — участка культурного слоя города Кёнигсберга, включающего первый и второй вальные обводы и территорию бастиона «Обертайх», относящихся к XVII–XX векам.

Заказчиком историко-культурной экспертизы выступило ООО «Винбул Групп» (Москва). Эксперт дал положительное заключение, указав, что проект соответствует законодательству в сфере охраны объектов культурного наследия, а предусмотренные меры по обеспечению сохранности являются достаточными и обоснованными.

Бастион «Обертайх» признали объектом культурного наследия регионального значения в 2007 году. Как сообщает сайт «Пруссия 39», здание бастиона построили в 1856–1860 годах по проекту генерала от инфантерии Эрнста Людвига фон Астера. В июле 2024 года правительство России передало комплекс в региональную собственность. О намерении Агентства по имуществу региона передать бастион в частную собственность стало известно в середине февраля. Позже власти предоставили арендатору бастиона ООО «Клео» право приоритетной приватизации объекта.