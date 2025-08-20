С открытием нового корпуса школа № 58 смогла принять всех первоклассников (фото)

С открытием нового корпуса школа № 58 смогла принять всех первоклассников (фото)
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Открытие нового корпуса школы № 58 на ул. Благовещенской в Калининграде позволило принять в образовательное учреждение всех желающих первоклассников. Об этом «Новому Калининграду» сообщил директор образовательного учреждения Александр Ерохин.

«В первые классы все [попали], и сейчас допринимаем ребят, которые приезжают из других субъектов. <...> Это была серьёзная проблема, на два корпуса мы взяли. Восемь классов открыто там (в корпусе на ул. Артиллерийской — прим. „Нового Калининграда“), здесь — пять. 445 первоклассников сядут за парты первого сентября», — рассказал Александр Ерохин. Почти столько же пятиклассников, есть даже 5 «П» класс. В целом в новом корпусе смогут обучаться около 1500 детей, во всём образовательном учреждении — 3560 ребят. По словам директора, перевестись на ул. Благовещенскую смогли «практически все желающие».

Как ранее сообщали в горадминистрации, устроить детей в школу № 58 пытаются родители со всего города в том числе благодаря насыщенной инфраструктуре. В сентябре прошлого года 156 первоклассников не смогли попасть в корпус на ул. Артиллерийской.

