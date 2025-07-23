Беспрозванных: сегодня обращений по запаху на свалке в Барсуковке больше нет

Беспрозванных: сегодня обращений по запаху на свалке в Барсуковке больше нет
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Экология

Сегодня обращения по неприятному запаху, исходящему от полигона в Барсуковке, большей не поступают. Об этом во время прямой линии 22 июля сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Глава региона назвал эту проблему одной из важных, с которой ему пришлось столкнуться. По его словам, причиной появления запаха стали не работающие с 2018 года очистные сооружения в Советстке, а «когда не работают очистные, то под воздействием давления все эти газы выходят на поверхность, ветром раздуваются в разные районы». Именно в первые месяцы, когда Беспрозванных стал главой региона, от жителей города поступали обращения на вонь от свалки.

Губернатор продолжил, что, разработав план действий, он попросил инициативную группу контролировать ход его выполнения. Жители ответственно подошли к этой задаче, а решить проблему неприятного запаха «удалось совместно решить фактически за полгода».

«Я каждый раз смотрю, в этом году таких обращений уже нет. Что произошло? Мы просто взяли и запустили очистные очень оперативно, сегодня они работают с большим объёмом, для того чтобы они всё, что скопилось, откачивали ещё быстрее. Ну, и плюс дегазация самого полигона мы тоже запланировали, которая приведёт его в современное состояние, и никогда там ничего больше пахнуть не будет», — заявил Беспрозванных.

О том, что областные власти рассчитывают провести дегазацию и рекультивацию полигона под посёлком Барсуковка до конца 2026 года, стало известно в марте 2025-го. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом 24 марта заявила министр природных ресурсов и экологии региона Оксана Астахова. Она пояснила, что ранее в Калининградской области такие работы не проводились, поэтому правительство сотрудничает с другими регионами, которые уже имеют положительный опыт.

В конце ноября бывший директор калининградской «Единой системы обращения с отходами» Ярослав Поляков сообщил, что в Калининградскую область пришёл первый комплекс очистных сооружений для полигона в Барсуковке. В середине декабря на свалку доставили последнюю партию оборудования. На проектную мощность они вышли в начале 2025 года.

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