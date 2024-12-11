На полигон под Барсуковкой доставили последнюю партию очистных сооружений

На мусорный полигон под посёлком в Барсуковке доставили последнюю партию очистных сооружений. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

Финальная партия ёмкостей состояла из двух резервуаров-накопителей фильтрата и резервуара-накопителя концентрата. Власти отметили, что до конца года ожидается контейнер с реагентами и компонентами электро- и гидравлических систем. В релизе также говорится, что обустройство пруда-накопителя пермеата находится на финальной стадии. До конца второй декады декабря на полигоне планируется подвести коммуникации к очистным сооружениям.

«Уже начали монтаж, далее — подключение к коммуникациям, пусконаладочные работы и тестирование. Ранее говорил, что запустим работу очистных сооружений в январе, прикладываем максимум усилий, чтобы до конца месяца начать тестовые испытания», — приводит правительство слова губернатора Алексея Беспрозванных.

Жители Советска регулярно жалуются на неприятный запах, исходящий от свалки в Барсуковке. В региональном минприроды признали, что быстро решить проблему не удастся. В марте этого года сотрудники ЕСОО убрали на полигоне жировую яму. Жировые отходы там не принимают с 15 февраля. Тело полигона изолировали грунтом.

23 сентября минприроды заявило, что очистные сооружения должны были появиться на полигоне в Барсуковке в течение недели. В начале октября стало известно, что сроки доставки установки на свалку под Советском сдвинулись. Власти сослались на «географическое положение региона и логистические сложности по доставке грузов». Позднее выяснилось, что на их лизинг готовы потратить более 240 млн рублей.