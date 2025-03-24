Власти планируют провести дегазацию и рекультивацию Барсуковки до конца 2026-го

Власти планируют провести дегазацию и рекультивацию Барсуковки до конца 2026-го
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Экология

Областные власти рассчитывают провести дегазацию и рекультивацию Барсуковки до конца 2026 года. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом 24 марта заявила министр природных ресурсов и экологии региона Оксана Астахова.

Она отметила, что для этого сейчас проводятся изыскания и вырабатываются проектные решения. Министр пояснила, что ранее в Калининградской области такие работы не проводились, поэтому правительство сотрудничает с другими регионами, которые уже имеют положительный опыт. Сейчас власти совместно с этими субъектами разрабатывают техническое задание, после чего планируют перейти к торгам на проектирование, а затем — к поиску подрядной организации.

«Мы очень надеемся, что, приложив все усилия и всё, что зависит от нас, от погодных условий, от всех факторов, которые могут повлиять, до конца 2026 года данные мероприятия мы выполним. Тогда, конечно, на территории Советского округа прекратится вот это [негативное] воздействие», — заявила Астахова.

Из сугробов Мурманска к проблемам Барсуковки: интервью с министром Астаховой

О планах властей провести дегазацию полигона под Советском стало известно в январе. Тогда минприроды сообщило, что работы хотели провести в июле-сентябре 2025 года.

Жители Советска регулярно жалуются на неприятный запах, исходящий от свалки в Барсуковке. В региональном минприроды признали, что быстро решить проблему не удастся. В марте этого года сотрудники ЕСОО убрали на полигоне жировую яму. Жировые отходы там не принимают с 15 февраля. Тело полигона изолировали грунтом.

23 сентября минприроды заявило, что очистные сооружения должны были появиться на полигоне в Барсуковке в течение недели. В начале октября стало известно, что сроки доставки установки на свалку под Советском сдвинулись. Власти сослались на «географическое положение региона и логистические сложности по доставке грузов». Позднее выяснилось, что на их лизинг готовы потратить более 240 млн рублей.

В конце ноября директор калининградской «Единой системы обращения с отходами» Ярослав Поляков сообщил, что в Калининградскую область пришёл первый комплекс очистных сооружений для полигона в Барсуковке. В середине декабря на свалку доставили последнюю партию оборудования.

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