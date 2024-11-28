Директор «ЕСОО»: 15 января планируем запустить очистные сооружения в Барсуковке

Директор «ЕСОО»: 15 января планируем запустить очистные сооружения в Барсуковке
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Экология

В Калининградскую область пришёл первый комплекс очистных сооружений. Планируется, что до 15 января завершится их шеф-монтаж и будет проведена пусконаладочная работа. Промышленная эксплуатация очистных сооружений также начнётся 15 января, сообщил директор калининградской «Единой системы обращения с отходами» Ярослав Поляков в четверг, 28 ноября.

«Сегодня пришёл первый комплекс. Непосредственно сами очистные сооружения находятся в двух модулях — это три первые ёмкости. Ещё три мы ожидаем и самостоятельно формируем пруд-накопитель. 10 декабря ожидаем последние ёмкости и приступаем к шеф-монтажу», — пояснил Поляков.

Номинальная мощность очистных сооружений составит 200 кубических метров в сутки. «Сейчас мы знаем, что от текущего полигона образуются объёмы от пяти до 60 в зависимости от погоды и осадков сточных вод. Соответственно, 200 кубических метров в сутки, это на перспективу, в том числе, позволит нам переработать то, что скопилось за это время непосредственно в теле полигона», — уточнил директор ЕСОО.

Жители Советска регулярно жалуются на неприятный запах, исходящий от свалки. В региональном минприроды признали, что быстро решить проблему не удастся. В марте на мусорном полигоне под Советском сотрудники ЕСОО убрали жировую яму. Жировые отходы там не принимают с 15 февраля. Тело полигона изолировали грунтом.

23 сентября минприроды заявило, что очистные сооружения должны были появиться на полигоне в Барсуковке в течение недели. В начале октября стало известно, что сроки доставки установки на свалку под Советском сдвинулись. Власти сослались на «географическое положение региона и логистические сложности по доставке грузов». Позднее выяснилось, что на их лизинг готовы потратить более 240 млн рублей.

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