Прокуратура проверяет информацию о разрушении старых фундаментов в поселке Нагорное (фото)

Прокуратура Багратионовского района проводит проверку информации о массовом разрушении старых фундаментов и вырубке деревьев в поселке Нагорное. На место выехал районный прокурор, сообщает пресс-служба ведомства.

По инициативе надзорного ведомства материалы по данному факту направлены в органы предварительного расследования для проведения процессуальной проверки, в рамках которой специализированная техника изъята до установления всех обстоятельств. По результатам проверки будет дана оценка исполнения федерального законодательства и решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.