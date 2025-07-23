Прокуратура проверяет информацию о разрушении старых фундаментов в поселке Нагорное (фото)

Прокуратура проверяет информацию о разрушении старых фундаментов в поселке Нагорное (фото)
Фото пресс-службы областной прокуратуры
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Прокуратура Багратионовского района проводит проверку информации о массовом разрушении старых фундаментов и вырубке деревьев в поселке Нагорное. На место выехал районный прокурор, сообщает пресс-служба ведомства.

По инициативе надзорного ведомства материалы по данному факту направлены в органы предварительного расследования для проведения процессуальной проверки, в рамках которой специализированная техника изъята до установления всех обстоятельств. По результатам проверки будет дана оценка исполнения федерального законодательства и решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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