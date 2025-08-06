Прокуратура оценила ущерб от незаконной археологии в Багратионовском районе (фото)

В посёлке Нагорное Багратионовского района прошла прокурорская проверка на месте незаконных археологических раскопок. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области, по материалам проверки были возбуждены уголовные дела о незаконных археологических поисках (п.п. «а», «в» ч. 3 ст. 243.2 УК РФ) и о рубке лесных насаждений (ч. 3 ст. 260 УК РФ).

«Установлено, что при производстве земляных работ повреждены деревья — клены, березы, осины и другие. Причиненный окружающей среде ущерб оценивается в размере свыше 150 тыс. рублей, — уточняет пресс-служба ведомства. — Кроме того, в ходе проверки установлено, что раскопки проводись с целью незаконного археологического поиска предметов. В результате таких действий поврежден культурный слой почвы и разрушены подвальные строения домов 100-летней постройки».

На текущий момент прокурор района направил материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

О том, что прокуратура начала проверку по факту раскопок, сообщалось ещё в конце июля этого года.