В Калининграде завершили расследование дела о растрате в фонде капремонта

Следователи СУ СК России по Калининградской области завершили расследование уголовного дела о растрате денежных средств в фонде капитального ремонта. Об этом сообщила пресс-служба управления.

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК России по Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора специализированной некоммерческой организации Калининградской области „Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах“, его заместителя и пяти подчинённых, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённая лицом с использованием своего служебного положения, совершённая организованной группой в особо крупном размере). Преступление выявлено и задокументировано УФСБ России по Калининградской области», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с января 2020 года по июнь 2024 года обвиняемые растратили денежные средства фонда на цели, не связанные с проведением капитального ремонта многоквартирных домов. К примеру, по поручению генерального директора на денежные средства фонда под видом рабочих семинаров проводились корпоративы, развлекательные и туристические мероприятия для сотрудников. Кроме того, за счёт средств фонда незаконно оплачивались подарки, продукты, алкогольные напитки, услуги такси, ведущих, фотографов и занятия спортом.

В результате указанных действий фигурантов региональному фонду капитального ремонта и его учредителю — министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области — причинён ущерб на общую сумму свыше 9,1 млн рублей.

«В рамках расследования уголовного дела следствием проделан полномасштабный объём следственных действий, собран убедительный объём доказательств, в полном объёме изобличающих фигурантов в содеянном. В основу доказательной базы легли показания свидетелей, протоколы осмотра предметов и документов, материалы оперативно-розыскных мероприятий, иных следственных и процессуальных действий. В целях принятия обеспечительных мер следствием наложен арест на имущество фигурантов в сумме, достаточной для возмещения ущерба», — добавили в СК.

Сбор доказательств завершён, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Экс-руководителя областного Фонда капитального ремонат Олега Туркина арестовали 26 июня 2024 года. Тогда его обвинили в растрате и отправили под домашний арест на два месяца. Впоследствии этот срок неоднократно продлевался, последний должен закончиться 19 июня 2025-го. В отправке Туркина в СИЗО следствию отказали в июле прошлого года. В июне суд отказал следствию в продлении домашнего ареста бывшему генеральному директору регионального ФКР.