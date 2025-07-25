В Холмогоровке завершается проектирование строительства детского сада. Об этом во время прямой линии 25 июля заявил глава администрации Зеленоградского округа Сергей Кошевой.

Сити-менеджера спросили,как в муниципалитете обстоят дела с детскими садами. Он пояснил, что в округе их — 11 штук. Пять из них находятся в самом Зеленоградске. Ещё шесть расположены в сельской местности. Причем очереди в них, по словам Кошевого, нет с 2018 года. Он также отметил, что записатьребёнка в них можно через портал государственных и муниципальных услуг или же обратиться напрямую в управление образования администрации округа.

«Дополнительно сообщаю, что в посёлке Холмогоровка заканчивается проектирование 12-го детского садика на 350 мест», — заключил Кошевой.

Проектированием строительства школы занимается ижевская компания ПФ «ЗСК-Проект». Контракт был заключён в июне 2024 года. Стоимость работ — 12,8 млн рублей. «Срок выполнения работ 22.04.25. По состоянию на конец февраля документация разработана более чем на 75%. Ведётся подготовка для направления на государственную экспертизу. Ориентировочный срок получения экспертного заключения — август 25-го года», — отметчал ранее Сергей Кошевой.

Напомним, изначально предполагалось, что учреждение в Холмогоровке смогут посещать 110 детей. Позже вместимость детского сада увеличили. В октябре власти Зеленоградска показали визуализацию будущего детского сада.

Стоимость и точные сроки строительства власти планировали определить после разработки проекта и получения положительного заключения госэкспертизы. Основанием для проектирования являлась адресная инвестиционная программа Зеленоградского муниципального округа на 2024 и плановый период 2025-2026 годов. Строительство объекта администрация муниципалитета включила «в проект плана долгосрочного социально-экономического развития опорного населённого пункта г. Зеленоградск и прилегающих территорий на 2027-2029 годы».

В рамках строительства детского сада запланировано благоустройство прилегающей территории: устройство газонов и пешеходных дорожек, посадка кустарников и декоративных деревьев, установка малых архитектурных форм, а также интерактивных тематических площадок, развивающего и музыкально-интерактивного оборудования, умной теплицы на солнечных батареях и солнечных часов. Детский сад планируют оснастить 18 игровыми площадками. Шесть из них будут предназначены для детей раннего возраста, 12 — для дошкольников.