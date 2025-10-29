«Строят как не в себя»: в минобре ответили на вопросы о школе и саде в Холмогоровке

Жители Холмогоровки продолжают жаловаться на отсутствие социальной инфраструктуры в активно застраиваемом посёлке. В министерстве образования обещают озвучить решение о финансировании строительства школы и детского сада в начале ноября. Вопрос обсуждали в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».

По поводу обещанного ранее строительства школы и детского сада поступило сразу несколько обращений. «Холмогоровка ждёт школу! Новые ЖК и частные дома строят как не в себя — а для детей что? Близлежащие школы уже лопаются от количества детей! Куда нам деваться? В город ещё не каждого возьмут, плюс добираться возможность есть не у всех людей, тем более что вопрос общественного транспорта стоит так же остро, как и образование в Холмогоровке», — написала одна из посетительниц страницы. «Холмогоровский сад трещит по швам, до школы дети ездят на автобусе, посёлку нужны свои учреждения», — говорится в другом обращении. Ещё одна из местных жительниц напомнила, что подождать подтверждения финансирования родителей Холмогоровки просили ещё год назад.

Общий ответ на все подобные вопросы последовал от представителя областного министерства образования. «Письмо о подтверждении финансирования находится на рассмотрении у специалистов. Результаты будут известны в начале ноября», — говорится в комментарии.





Изображение: скриншот комментариев на странице Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте»

В 2023 году жители Холмогоровки обращались к губернатору с просьбой ограничить застройку посёлка до появления необходимых социальных объектов.

Строительство школы запланировано на земельном участке с кадастровым номером 39:05:060703:2819 площадью 3,64 га на ул. Южной. Предполагается, что учреждение будет рассчитано на 1150 мест. Завершить разработку проекта компания ПФ «ЗСК — Проект» изначально должна была «не позднее января 2025 года». Однако с подрядчиком заключили дополнительное соглашение. В настоящее время на портале госзакупок указан новый срок исполнения контракта — 7 октября 2025 года, но и он уже прошёл. При этом договор всё ещё находится на стадии исполнения.

Разработкой проекта строительства детского сада в Холмогоровке занимается компания «Регионпроект». Указанный на портале срок — 25 июня 2025 года, однако этот контракт также продолжает оставаться на стадии исполнения. Предполагается, что детский сад будет рассчитан на воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет (18 групп). Учреждение, как и школу, планируют построить на ул. Южной.