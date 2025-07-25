ЖК с детским садом под Светлогорском признали масштабным инвестпроектом

ЖК с детским садом под Светлогорском признали масштабным инвестпроектом
Место строительства ЖК. Изображение: скриншот публичной кадастровой карты Калининградской области
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Инвестсовет признал масштабным проект жилого комплекса с детским садом, который хотят возвести на улице Хуторской в посёлке Зори под Светлогорском. Соответствующая информация содержится в протоколе заседания.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:17:000000:1183. Возведением комплекса займётся АО «ТИС». До 31 декабря 2025 года застройщику необходимо представить архитектурные решения проекта на градсовете.

Подразумевается, что «в случае надлежащего обращения с соответствующим заявлением» юрлицо получит землю в аренду без проведения торгов. Согласно публичной кадастровой карте Калининградской области, площадь застраиваемого участка составляет 8,7 га. Его кадастровая стоимость — 434,2 млн рублей.

Напомним, в середине июля стало известно, что в пос. Зори на участке, который граничит с Зеленоградским округом, Пионерским, Калининградским шоссе Светлогорска, планируется возвести 600 тыс. кв. метров жилой площади в целях реализации инвестиционного проекта «Светлогорск Golf& Residence». Проект разработан по инициативе АО «Специализированный застройщик „Раушен Хотел Ресорт“», его общественные обсуждения прошли в Светлогорске в июне 2025 года. Общая площадь территории — 700 га.

На территории также планируется размещение аквапарка, торговых центров, административных зданий, гостиниц, заведений общепита и общественного обслуживания. Из социальной инфраструктуры запланированы шесть детсадов, начальная школа на 350 мест и две школы на 1000 и 1000 мест, ФОК с теннисными кортами, поликлиника. Предусмотрена территория и для гольф-поля — площадью 11,254 млн кв. м. Осуществлять строительство планируется в восемь очередей — с 2025 по 2042 годы.

Проект квартала с полем для гольфа в Светлогорске получил одобрение инвестсовета в 2021 году. Тогда предполагалось, что 10 земельных участков в 539 га передадут компании «Раушен Хотел Ресорт». В июле 2023 стало известно, что в областном правительстве начали готовить изменения в генплан Светлогорска. Часть из них касалась территории вокруг поселка Зори, на которой было запланировано гольф-поле. Спустя время власти заявили, что СЗ «Раушен Хотел Ресорт» не предоставили в аренду земли под инвестиционный проект.

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