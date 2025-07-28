Власти: льготного проезда на междугородних автобусах для участников СВО нет

Льготный проезд на междугородних автобусных маршрутах Калининградской области для инвалидов и ветеранов боевых действий не предусмотрен. Об этом говорится в ответе министерства по развитию инфраструктуры области на информационный запрос «Нового Калининграда», касающийся бесплатного проезда участников специальной военной операции.

В ответе приводится выдержка из Социального кодекса Калининградской области, в соответствии с которым скидка в 50% на проезд по межмуниципальным маршрутам (при оплате проезда транспортной или банковской картой) предоставляется школьникам и студентам очной формы обучения с учетом того, что учебное заведение расположено на территории области. Бесплатный проезд предусмотрен для школьников из многодетных семей. Они имеют право льготного проезда на междугородних маршрутах и городских автобусах, включая трамваи и троллейбусы.

«Иных льготных категорий граждан в настоящее время не установлено», — говорится в ответе. Также в министерстве социальной политики области сообщили, что «вопросы регулирования тарифов и установления льгот отдельным категориям граждан в Калининградской области входят в компетенцию муниципальных органов управления».

Минсоц направил запрос в администрацию Калининграда для «получения необходимой информации». На момент публикации материала ответа от мэрии не поступило.

Напомним, в администрации Калининграда также сообщили, что бесплатный проезд в общественном транспорте областного центра для инвалидов и ветеранов боевых действий не предусмотрен, они имеют право на льготную перевозку по «Волне Балтики».