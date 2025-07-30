«Аэрофлот» заявил о полной стабилизации расписания полётов после сбоя

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«Аэрофлот» полностью стабилизировал расписание полётов. За 29 июля авиакомпания выполнила 100% из намеченных 216 парных рейсов с вылетом из Москвы, а также все 73 рейса региональной программы, выполняемой минуя Москву. Об этом сообщила пресс-служба.

На 30 июля в расписании авиакомпании заявлен 241 парный рейс к выполнению из Москвы и обратно. Кроме того, планируется 73 рейса в регионах.

Утром 28 июля пресс-служба авиакомпании сообщила о сбое в работе информационных систем и предупредила об отмене и переносе рейсов. Всего авиакомпания отменила более 50 рейсов по всей России. Минтранс и Росавиация совместно с «Аэрофлотом» организовали работу по пересадке части пассажиров отменённых рейсов на самолеты «России» и «Победы».

Генпрокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя в работе ИТ-инфраструктуры авиакомпании «Аэрофлот» стала хакерская атака. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

Как ранее сообщала авиакомпания, «Аэрофлот» с 29 июля выполняет программу полетов в рамках расписания. До этого компания проводила точечные отмены рейсов. Далее программа собственных рейсов стабилизировалась.

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