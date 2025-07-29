Роспотребнадзор вновь разрешил купаться на пляже «Мечта»

Роспотребнадзор вновь разрешил купаться на пляже «Мечта»
Фото: пресс-служба администрации Калининграда
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Роспотребнадзор разрешил купаться в карьере «Мечта». Как сообщил корреспонденту «Нового Калининграда» представитель «Flyboard Калининград» Леонид Бояринцев, на пляже вывесили зелёный флаг.

«Неделю назад нам сказали, что уже всё в порядке с водой, всё отлично. Флаг зелёный там уже вывешен. Санэпидемстанция провела последующее обследование нашей водной акватории. Сейчас вода у нас уже не заражённая. Всё хорошо», — прокомментировал он.

«Роспотребнадзор разрешил купаться в карьере „Мечта“. Анализы воды снова хорошие», — добавила пресс-служба администрации Калининграда.

Изображение: пресс-служба городской администрации

Ранее власти сообщали об акарицидной обработке и дератизация пляжных территорий, водолазных обследованиях дна водоёмов и очистке водной глади. В конце мая власти Калининграда получили санэпидзаключение Роспотребнадзора по городским пляжам, в том числе и по пляжу «Мечта». В начале июля Роспотребнадзор выявил несоответствие норме по ряду биологических показателей воды на «Мечте». На объекте вывесили чёрный флаг, указывающий на то, что купание запрещено.


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