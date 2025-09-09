Ростехнадзор одобрил оборудование для газификации Балтийска (фото)

Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору выдало заключение о соответствии оборудования, построенного для газификации Балтийска, требованиям проектной документации. Соответствующая информация размещена на сайте Ростехнадзора.

Речь идёт об объекте «Газопровод-отвод к г. Светлый и строительство АГРС в районе пос. Черепаново Светловского городского округа» ГКУ КО «РУЗКС», генеральный подрядчик ООО «АСУ ПРО».

В состав объекта входят: газопровод-отвод протяженностью 34,7 км, АГРС производительностью 83,6 тыс. нм³/час, линии электропередач и связи, подъездные автомобильные дороги, специализированное оборудование, хозяйственные и бытовые постройки.

«Установлено, что работы завершены в полном объёме, нарушений обязательных требований не выявлено. Управлением выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации. Газопровод предназначен для газификации Балтийского городского округа, последнего не газифицированного муниципалитета Калининградской области», — сообщили в Ростехнадзоре.

Газопровод в Балтийск тянут тринадцать лет. Процессу сопутствовали несколько расторжений контрактов и утеря исполнительной документации. В начале 2022 года работы возобновили после длительного перерыва. В октябре того же года власти заявляли, что подключение газопровода к магистральной трубе перенесли на 2023 год, хотя госконтракт должны были выполнить до конца 2022 года.

В ходе рабочей поездки в Балтийск губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что муниципалитет планируют обеспечить природным газом к началу отопительного сезона 2025-2026 годов. Такие же сроки назвала и администрация округа. В июне этого года глава регионального минстроя Сергей Черномаз рассказал, что Ростехнадзор нашёл несколько замечаний во время экспертизы на газораспределительной станции в Черепаново. При этом министр «боялся называть какие-либо даты» запуска природного газа. В июле Алексей Беспрозванных сообщил, что договорился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером об ускорении процесса газификации Балтийска. В конце июля в Балтийске закончилось строительство трёх газовых котельных на улицах Донского, Серебровской и Сенявина.

В феврале 2023 года стало известно, что работы по достройке газопровода в Балтийск с отводом в Светлый подорожали вдвое. Если в 2019 году они оценивались в 293,2 млн рублей, то к началу 2023 года этот показатель вырос до 599,1 млн рублей.