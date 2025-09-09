Ростехнадзор одобрил оборудование для газификации Балтийска (фото)

Ростехнадзор одобрил оборудование для газификации Балтийска (фото)
Фото: Telegram-канал Ростехнадзора
Все новости по теме: Строительство газопровода в Балтийск

Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору выдало заключение о соответствии оборудования, построенного для газификации Балтийска, требованиям проектной документации. Соответствующая информация размещена на сайте Ростехнадзора.

Речь идёт об объекте «Газопровод-отвод к г. Светлый и строительство АГРС в районе пос. Черепаново Светловского городского округа» ГКУ КО «РУЗКС», генеральный подрядчик ООО «АСУ ПРО».

В состав объекта входят: газопровод-отвод протяженностью 34,7 км, АГРС производительностью 83,6 тыс. нм³/час, линии электропередач и связи, подъездные автомобильные дороги, специализированное оборудование, хозяйственные и бытовые постройки.

«Установлено, что работы завершены в полном объёме, нарушений обязательных требований не выявлено. Управлением выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации. Газопровод предназначен для газификации Балтийского городского округа, последнего не газифицированного муниципалитета Калининградской области», — сообщили в Ростехнадзоре.

Газопровод в Балтийск тянут тринадцать лет. Процессу сопутствовали несколько расторжений контрактов и утеря исполнительной документации. В начале 2022 года работы возобновили после длительного перерыва. В октябре того же года власти заявляли, что подключение газопровода к магистральной трубе перенесли на 2023 год, хотя госконтракт должны были выполнить до конца 2022 года.

В ходе рабочей поездки в Балтийск губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что муниципалитет планируют обеспечить природным газом к началу отопительного сезона 2025-2026 годов. Такие же сроки назвала и администрация округа. В июне этого года глава регионального минстроя Сергей Черномаз рассказал, что Ростехнадзор нашёл несколько замечаний во время экспертизы на газораспределительной станции в Черепаново. При этом министр «боялся называть какие-либо даты» запуска природного газа. В июле Алексей Беспрозванных сообщил, что договорился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером об ускорении процесса газификации Балтийска. В конце июля в Балтийске закончилось строительство трёх газовых котельных на улицах Донского, Серебровской и Сенявина.

В феврале 2023 года стало известно, что работы по достройке газопровода в Балтийск с отводом в Светлый подорожали вдвое. Если в 2019 году они оценивались в 293,2 млн рублей, то к началу 2023 года этот показатель вырос до 599,1 млн рублей.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter